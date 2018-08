Crollo del ponte di Genova, Settimo si prepara a partire. Qui, all’interno del Centro Fenoglio fervono i preparativi per entrare in servizio.

Crollo del ponte

Disastro a Genova. Il ponte Morandi, inaugurato 51 anni, sull’autostrada A10 è crollato oggi, martedì 14 agosto alle 11.50. Si parla di una decina di mezzi coinvolti. Numerose le vittime, due le persone estratte vive.

Settimo pronto ad intervenire

Dopo il dramma di Genova, animi concitati anche a Settimo Torinese. Qui, all’interno del Centro Fenoglio, sede del primo centro di mobilitazione della Croce Rossa Militare, fervono i preparativi in funzione di una possibile partenza alla volta di Genova. I soccorritori della Croce Rossa, infatti, sono stati preallertati dopo il tragico crollo del ponte dall’A10. Il centro di mobilitazione settimese, infatti, costituisce uno dei poli d’eccellenza in fatto di gestione e intervento in caso di emergenza nazionale.

Mezzi in standby

Al momento, nel piazzale mezzi del centro Fenoglio, ci sono alcuni mezzi pronti a partire. Si tratta, in particolare, di tre fuoristrada con annesse torri faro. Secondo quando si apprende, il personale della Croce Rossa di Settimo non sarebbe ancora stato attivato per la partenza alla volta di Genova, ma l’attivazione da parte della sala operativa nazionale potrebbe arrivare da un momento all’altro. Le torri faro, infatti, potrebbero essere utili alla ricerca di eventuali dispersi nelle prossime ore che saranno caratterizzate dalle ricerche sotto le macerie.

STRADE CHIUDE E CODE

LA NOTA DI AUTOSTRADE