Dramma a Volpiano dove la città è ancora sgomenta e sotto choc per l’improvvisa scomparsa di Valter Zanarotto. Il 57enne dentista è stato trovato senza vita in una palestra di via Brandizzo.

57enne dentista trovato senza vita in palestra

Sono ore di grande cordoglio a Volpiano. La città è ancora sgomenta e sotto choc per l’improvvisa scomparsa di Valter Zanarotto. Il 57enne dentista è stato trovato ieri, sabato 17 novembre, senza vita nello spogliatoio di una di una palestra di via Brandizzo a Volpiano. Ad accorgersi di quanto successo è stato un cliente della struttura. E’ entrato nello spogliatoio e ha trovato Zanarotto riverso a terra. Probabilmente è stato vittima di un malore fulminante.

Dramma a Volpiano

E’ quindi immediatamente partita la richiesta di soccorsi. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i medici del 118. Purtroppo, tutti i tentativi di rianimare il 57enne dentista sono stati inutili. All’arrivo dei sanitari in via Brandizzo a Volpiano il cuore conosciuto e stimato Valter Zanarotto aveva già smesso di battere.

Indagini in corso

Su quanto accaduto allo sfortunato 57enne dentista sono in corso le indagini dei carabinieri di Volpiano. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di una morte naturale. La salma del volpianese è stata portata all’ospedale di Chivasso in attesa che la Procura di Ivrea, molto probabilmente domani mattina, ne disponga l’autopsia.

