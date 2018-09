La Discoteca Globo di Borgo Vercelli chiusa per 5 giorni dal Questore di Vercelli. Riaprirà i battenti sabato 29 settembre.

Discoteca Globo chiusa per 5 giorni

Su decisione del Questore di Vercelli la Discoteca Globo di Borgo Vercelli resterà chiusa cinque giorni. Ha, infatti, emesso un provvedimento che sospende le attività.

La notifica

La discoteca resterà chiusa ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La notifica del provvedimento è avvenuta lunedì 24 settembre, dunque l’attività riaprirà i battenti sabato 29 settembre.

I motivi

La segnalazione era giunta a Vercelli della Questura di Novara quando hanno denunciato un episodio di marzo. Si parla, infatti, di un’accesa discussione sfociata in uno scontro fisico tra gli addetti alla sicurezza e un cliente. Quest’ultimo ha riportato gravi ferite per circa un mese di prognosi. Tra l’altro lo stesso esercizio sarebbe al centro di episodi altrettanto gravi in merito alle modalità con cui è stato assicurato il contenimento degli utenti più litigiosi. Intanto, le indagini della Procura di Novara è ancora aperta.

