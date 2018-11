Disegni osceni sui muri delle abitazioni dopo la notte di Halloween a San Mauro Torinese. Più precisamente in via Alessandria e via Canonico Elia.

Disegni osceni sui muri delle case

Dolcetto o scherzetto finisce con veri e propri atti vandalici. È successo in via Alessandria e via Canonico Elia, quartiere Pragranda di San Mauro. Nella notte sono comparse scritte oscene sui muri.

La rabbia

Probabilmente si tratta di gruppi di ragazzini che al rifiuto di dolcetti hanno imbrattato i muri condominiali con vernice e bombolette. Si sono infuriati i residenti della zona quando questa mattina, giovedì 1 novembre, si sono accorti del triste regalo.

