Gli svuotano l’alloggio. E’ accaduto nei giorni scorsi in via Santa Rita a San Mauro. A farne le spese un 19enne.

Gli svuotano l’alloggio

Al suo rientro a casa, l’amara sorpresa. Ma a svuotare il suo appartamento in via Santa Rita, non sono stati i ladri.

La vicenda narra di quanto successo a un ragazzo, classe 1999, affittuario di un alloggio in via Santa Rita, una piccola stradina a due passi dal centro.

I fatti

Il giovane, rientrando a casa nel pomeriggio di venerdì 19 ottobre, si è accorto che mancavano alcuni oggetti dalla sua abitazione, tra cui la lavatrice, un decespugliatore e un generatore di corrente. Preoccupato dalla recente ondata di furti che si sta abbattendo in collina, ha quindi creduto di essere stato vittima di un furto per mano di malviventi. E’ stato solo dopo aver incontrato i vicini di casa che ha scoperto una realtà ben diversa: a introdursi nell’alloggio, infatti, è stato lo stesso proprietario di casa che, in compagnia di altre due persone, è andato a prelevare alcuni oggetti di proprietà dell’affittuario.

Ancora in stato di shock, il ragazzo ha quindi chiamato la centrale operativa 112 di Chivasso e sul posto sono sopraggiunti due militari in forza alla stazione di Castiglione che hanno effettuato i primi sopralluoghi.

Le forze dell’ordine

Il giovane ha quindi riportato al maresciallo e al carabiniere giunti sul posto il racconto del vicino di casa: il proprietario di casa, insieme a un uomo e una donna, si sono recati nell’abitazione portando via quanto più possibile.

Rintracciato il padrone dell’abitazione, F.G., classe 1966 pregiudicato, non ha saputo fornire spiegazioni in merito, ma ha indicato al maresciallo dove era nascosta la refurtiva.

Un bottino

Un cospicuo bottino, costituito soprattutto da monili in oro e indumenti, portato nella residenza dei due complici, una coppia di coniugi, situata nell’estrema periferia di Gassino.

La denuncia

Gli autori dell’episodio sono stati quindi denunciati per furto aggravato. La merce, invece, è stata riconsegnata al legittimo proprietario e alla sua compagna, proprietaria di alcuni degli oggetti sottratti dall’abitazione di via Santa Rita.