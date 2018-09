Benzina gratis erogata da un distributore: c’è un guasto tecnico. E’ accaduto a Carignano. Benzina gratis Un distributore ha erogato benzina gratis. E’ successo a causa di un guasto tecnico in un distributore di Carignano.

Il fatto

Gli automobilisti si sono accorti dell’anomalia del distributore e hanno fatto rifornimento gratuitamente.

Le indagini

I Carabinieri hanno aperto le indagini per comprendere quanto carburante sia stato prelevato gratuitamente. A Torino i Carabinieri hanno fermato un automobilista per un normale controllo. Quindi, nel bagagliaio della sua vettura sono state ritrovate delle taniche contenenti 150 litri di carburante. L’uomo ha poi spiegato che era andato a fare scorta di carburante nel distributore di Carignano che offriva carburante gratis. Si stanno analizzando le immagini delle telecamere della zona. Si tratta infatti di una situazione surreale su cui adesso i carabinieri cercheranno di far luce.