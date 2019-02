Distrutta dalle fiamme un’auto, tanta paura e nessun ferito. E’ successo nella serata di ieri, martedì 19 febbraio, in via Po, a San Mauro.

Distrutta dalle fiamme

Ha preso fuoco nel parcheggio di via Po, a due passi dalla pista ciclabile. In un attimo le fiamme hanno divorato la vettura, una Fiat Bravo, senza che il conducente e i Vigili del Fuoco potessero fare niente per evitare il peggio. E’ successo ieri sera e, nel quartiere, è scattato l’allarme.

I soccorsi

Il proprietario dell’auto ha raccontato ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri della Compagnia di Chivasso di aver visto uscire del fumo all’interno dell’abitacolo. Giusto il tempo di scendere dall’auto che le fiamme hanno completamente avvolto la vettura, senza risparmiarla. Immediato l’arrivo dei soccorsi che hanno spento l’incendio in pochi minuti.

Preoccupazione del quartiere

Il quartiere Sant’Anna, tuttavia, si è allarmato. Secondo le prime voci, infatti, sembrava che il veicolo fosse stato incendiato da ignoti. Un incendio doloso, quindi, che ha messo in agitazione residenti e frequentatori della bocciofila a pochi metri dal luogo del rogo. Invece, secondo la ricostruzione fornita dagli inquirenti, si sarebbe trattato di un cortocircuito.