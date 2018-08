Donna ferita per la fiammata del boiler.

Donna ferita

Una donna settimese, classe 1984, è rimasta leggermente ustionata al volto dopo una fiammata, partita per cause ancora in corso di accertamento, dal boiler della sua abitazione. L’allarme è stato immediato e sul posto, nel centro di Settimo, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Torino Stura e i sanitari del 118.

I soccorsi

I Vigili del Fuoco della squadra 61 di Torino hanno provveduto a mettere in sicurezza i locali dell’alloggio di via Mazzini 11, nel centro storico settimese. I sanitari, intanto, visitavano e medicavano la giovane donna. Quest’ultima, poco dopo, si è diretta al pronto soccorso dell’ospedale con mezzi propri.

Già un altro allarme per una fuga di gas

Già nelle scorse settimane i vigili del fuoco erano intervenuti all’interno della palazzina di via Mazzini per una possibile fuga di gas. A dare l’allarme, in quell’occasione, erano stati i residenti, preoccupati per il forte odore di gas