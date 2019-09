Donna investita sulle strisce pedonali a Settimo. Inutili i soccorsi, la donna classe 1951 è deceduta sul posto.

Donna investita sulle strisce pedonali

Questa mattina, lunedì 23 settembre 2019, una donna classe 1951 è stata investita sulle strisce pedonali lungo via Galileo Ferraris a Settimo Torinese. Una Fiat Punto che proveniva da via Rosa Luxemburg e viaggiava in direzione del centro della città, dopo aver svoltato in via Ferraris, ha investito la donna.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 che però non hanno potuto far nulla per salvare la vita alla donna. Sono giunti anche gli agenti della Polizia municipale di Settimo Torinese per i rilievi del caso. Il corpo è stato trasportato all’obitorio di Settimo.

Tanti curiosi

E mentre i sanitari e gli agenti di polizia stavano lavorando, tante sono le persone che si sono fermate a guardare. Tanti i curiosi che hanno assistito, appunto, alle operazioni di soccorso e ai rilievi.

LA DINAMICA E LE FOTO DELL’INCIDENTE SUL GIORNALE IN EDICOLA DOMANI, MARTEDI’ 24 SETTEMBRE

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DE LA NUOVA PERIFERIA

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook La Nuova Periferia

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale La Nuova Periferia: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!