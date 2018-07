L’ennesimo caso drammatico, questa volta è una donna trovata morta in acqua.

Donna trovata morta in acqua

Il corpo di una donna è stato recuperato, alcuni istanti fa, dalle acque del canale Cimena. Un corpo ritrovato e recuperato, purtroppo, senza vita, dalle acque del canale Cimena tra Gassino e San Raffaele Cimena. La salma della donna è stata recuperata alcuni istanti fa dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Torino, intervenuti anche con i sommozzatori e il Nucleo Saf. Nonostante i ripetuti tentativi di rianimare il corpo della donna, da parte del 118, non c’è stato nulla da fare.

La vittima

L’identità della vittima, di cui si conosce soltanto il sesso femminile, non è ancora stata resa nota dagli inquirenti. Non si esclude, secondo indiscrezioni, che si possa trattare della donna che carabinieri e soccorritori cercavano dalle 12-13 di oggi, giovedì 26 luglio. Sul posto, tra via Cerreta e strada Baudana, sono moltissimi i soccorritori accorsi per recuperare il corpo della donna. Sul posto è intervenuto anche “Drago”, l’elicottero del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco che, dopo essere stato allertato, si è alzato in volo dalla base di Torino.

I soccorsi

Imponente la macchina dei soccorsi. Sul posto, infatti, oltre ai vigili del fuoco dei distaccamenti competenti per territorio e oltre al 118, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale di Castiglione. Sono loro, quindi, a indagare sul ritrovamento del corpo della donna in acqua e a lavorare per identificare la vittima di questo ennesimo dramma del canale.

L’ennesimo caso

Non è lontano, nella memoria dei residenti del territorio, l’ultimo drammatico episodio. Si tratta di quello che ha annoverato, tra le tante vittime del Canale Cimena, Gabriele Marchese, giovane di 42 anni residente a San Mauro Torinese. Una tragedia che aveva spinto le forze politiche del territorio a chiedere una maggiore sicurezza e attenzione sul territorio.

Notizia in aggiornamento