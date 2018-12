Corsa contro il tempo, questa mattina, per salvare la vita a una donna di Settimo Torinese.

Donna si sente male

Ha accusato un malore improvviso nella sua abitazione di via Raffaello Sanzio, a Settimo Torinese. Dopo l’allarme la macchina dei soccorsi si è messa in moto in tempi rapidissimi. Sul posto, infatti, è intervenuta un’ambulanza della Sogit – I Giovanniti del comitato di Settimo. All’arrivo dei sanitari le condizioni sono da subito sembrate particolarmente critiche, ma l’intervento dei medici è riuscito a stabilizzare le condizioni della donna.

L’elisoccorso al parco

Per rendere più efficaci i soccorsi, a Settimo, è intervenuto anche un elisoccorso del 118 di Torino. Il velivolo è atterrato nella mattinata all’interno di un’area del parco Enrico Berlinguer, al Villaggio Fiat. L’atterraggio dell’elicottero ha destato particolare curiosità tra i frequentatori del parco, i residenti e gli automobilisti in transito tra via San Mauro e via Sanzio che si sono fermati per fotografare e riprendere il velivolo di soccorso. Per fortuna l’intervento dell’elisoccorso si è limitato al trasporto dell’equipe medica del 118 fino al luogo dei soccorsi, per poi ripartire quando è stato deciso per il trasporto in ospedale attraverso l’ambulanza.

Le condizioni della donna

I medici del 118 sono riusciti a stabilizzare le condizioni della settimese di 73 anni colpita dal malore. E’ stata dunque trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Bosco di Torino con un codice giallo di priorità. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli circa le sue condizioni di salute.