Donna travolta da un’auto in centro. E’ successo poco fa in via Martiri della Libertà, a San Mauro.

E’ una donna di sessant’anni di età, di cui non sono ancora state rese note le generalità, la vittima dell’incidente avvenuto poco fa in centro. Stava attraversando la strada all’altezza dell’incrocio con via Cesare Battisti quando è stata travolta da una delle due auto coinvolte in uno scontro.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni della dinamica, al vaglio degli agenti della Polizia municipale di San Mauro, le vetture coinvolte nell’incidente, una Fiat 500 e una Lancia Y, procedevano entrambe in direzione Torino. Giunte all’incrocio tra via Martiri della Libertà e via Cesare Battisti, entrambi i mezzi avrebbero dovuto svoltare a sinistra prima dello scontro. Ipotesi confermata anche dal racconto di un testimone che ha riportato la scena agli operatori.

I soccorsi

La donna investita, travolta da una delle due vetture, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 giunto sul posto. Dopo le prime cure è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Giovanni Bosco di Torino.

Anche il conducente della Fiat 500, accompagnato da un familiare, si è recato all’ospedale Cto di Torino.