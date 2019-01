Dopo l’incidente scappa lasciando due minorenni ferite in mezzo alla strada. E’ accaduto oggi, domenica 27 gennaio a Torino, più precisamente in corso Toscana.

Incidente in corso Toscana

Alle 8.30 circa di oggi, domenica 27 gennaio, a Torino, in corso Toscana angolo corso Potenza si è verificato un grave incidente. Il conducente di un’auto che percorreva corso Toscana in direzione via Borgaro, ha perso il controllo e finiva contro una banchina.

La fug

Nell’occorso questi lasciava due minori trasportate, ragazze 17enni, ambedue straniere, ferite sulla strada e si allontanava. Le ambulanze hanno trasportato le ferite al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maria Vittoria; per una di queste, di nazionalità panamense, i medici si sono riservati la prognosi.

Si cercano testimoni

Sul posto gli Agenti del Comando San Salvario/Borgo Po della Polizia Municipale Torino che hanno effettuato i rilievi del caso e che sono alla ricerca di testimoni (tel. 0110111), anche se dispongono di elementi utili per il rintraccio del conducente allontanatosi, nonchè contano di sentire in maniera approfondita le due ragazze appena si riprenderanno dall’incidente.

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DE LA NUOVA PERIFERIA

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook La Nuova Periferia

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale La Nuova Periferia: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!