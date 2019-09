Dramma a Settimo, un anziano ferito mortalmente da una sega circolare.

Dramma a Settimo

Attimi di angoscia, nel tardo pomeriggio di oggi, per un terribile incidente avvenuto all’interno di un cortile privato di via Verdi, quasi all’incrocio con la nuova via Roma pedonale. Un anziano, classe 1940, è rimasto gravemente ferito mentre adoperava una sega circolare.

Ferito mortalmente

Secondo cause ancora in fase di accertamento, l’anziano avrebbe perso il controllo dell’attrezzo che, scappandogli di mano, lo ha colpito alla gamba. Secondo le prime ricostruzioni la lama affilata e “in moto”, avrebbe reciso l’arteria femorale.

Inutili i soccorsi

Sul posto, allertati dai vicini di casa che hanno cercato di prestare i primi soccorsi, sono intervenuti i sanitari del 118. A Settimo, inoltre, è anche atterrata l’equipe medica dell’elisoccorso della Regione Piemonte che è stata accompagnata sul luogo del dramma. Purtroppo, però, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le sue condizioni cliniche non hanno permesso neanche il trasferimento presso il più vicino ospedale. L’anziano è deceduto sul posto. In via Verdi sono anche intervenuti i carabinieri della Tenenza di Settimo per tutti gli accertamenti di rito.

Su La Nuova Periferia in edicola domani, martedì 3 settembre, tutti i dettagli di questo drammatico incidente avvenuto a Settimo nel pomeriggio di lunedì 2.

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DE LA NUOVA PERIFERIA

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook La Nuova Periferia

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale La Nuova Periferia: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!