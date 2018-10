Un giovane di 43 anni, residente in collina è annegato tra le onde. Dramma al mare durante le vacanze.

Dramma al mare

Era in vacanza nel siracusano insieme alla sua fidanzata con cui aveva affittato una casa a Scalo Mandrie. Il pomeriggio di ieri, lunedì 1 ottobre, è stato purtroppo fatale per il giovane di 43 anni. Un’escursione all’isola di Capo Passero, per fare snorkeling. Verso il finire della “gita”, però, il turista torinese ha probabilmente accusato un malore. Il suo corpo è sparito tra le onde e trascinato dalla corrente.

Ritrovato a est dell’isolotto

Quando la fidanzata si è accorta dell’assenza del suo compagno, al termine dell’escursione, ha chiesto aiuto ad alcuni uomini che si sono prodigati nelle ricerche. Purtroppo il corpo dell’uomo di 43 anni è stato ritrovato senza vita nei pressi della punta est dell’isolotto. Inutile ogni tentativo di rianimarlo già sull’imbarcazione che lo ha rintracciato e che ha tentato di soccorrerlo. Per il turista, purtroppo, non c’era più nulla da fare.

Chi è la vittima

Soltanto ieri sera è stata svelata l’identità dell’uomo. Si tratta di Fulvio Taricco, 43 anni, residente a Sciolze. La notizia della morte del giovane sciolzese ha raggiunto il piccolo paese della collina nella prima serata di ieri, sconvolgendo l’intera località. Il padre, informato dalle forze dell’ordine, ha accusato un malore ed è stato soccorso dai sanitari. E’ forte, in collina, lo shock per la scomparsa del giovane.

