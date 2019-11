Dramma in via Casale a San Mauro Torinese. Morta una donna.

Incidente mortale a San Mauro

Torna tristemente alla luce la pericolosità del tratto stradale di via Casale a San Mauro Torinese. Intorno alle 9:30 di oggi, venerdì 22, si è verificato un grave incidente stradale all’altezza del civico 104. Una donna, di cui non sono state rese ancora note le generalità, è deceduta.

La dinamica

La donna si trovava a bordo di una Fiat Panda e procedeva in direzione San Mauro centro. All’incrocio con via Mezzaluna, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto schiantandosi con la vettura contro il muro di un’abitazione.

È ancora in fase di accertamento, da parte dei carabinieri di San Mauro e del Radiomobile di Chivasso, se non si sia verificato un urto con un’altra vettura prima della perdita del controllo.

Inutili i soccorsi

I soccorsi per la donna sono stati purtroppo inutili. Per la conducente dell’auto non c’è stato nulla da fare. Sul posto è arrivato anche il medico legale.