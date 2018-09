E’ di due feriti il bilancio dell’incidente stradale di questa mattina. In ospedale un uomo e una donna.

Schianto all’incrocio

Un grave incidente stradale è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 4 settembre, all’incrocio tra via Einaudi e via Pirandello, nel Borgo Provinciale di Settimo. Lo schianto ha coinvolto una Fiat Punto e una Volkswagen Golf. Secondo le prime ricostruzioni della dinamica in accertamento da parte dei vigili, le due auto si sarebbero scontrate, forse, per una mancata precedenza. La Volkswagen, infatti, sarebbe stata impegnata nella svolta da via Einaudi verso via Torino: proprio da dove sopraggiungeva la Punto.

Due feriti

L’impatto tra le due auto è stato inevitabile. Nello schianto sono rimasti feriti i conducenti delle due vetture. Sono stati soccorsi dal personale sanitario intervenuto sul posto dopo la richiesta d’aiuto sollecitata anche dai residenti. Si tratta, in particolare, di un uomo del 1970, L. S., che era a bordo della Golf. Alla guida della Fiat Punto, invece, c’era una donna, anche lei del 1970. Le generalità dei due feriti non sono state ancora rese note, né le loro condizioni cliniche. Entrambi i conducenti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

Lo sfogo dei residenti

Tanti i residenti del quartiere che sono scesi in strada dopo il forte impatto. “Non è certo raro – commentano – assistere a incidenti di questo genere”. “Saranno i vigili a dire, in questo caso, di chi sia la colpa; ma chiunque qui può confermare che il livello di attenzione degli automobilisti è sempre più basso”. “Se al momento dello schianto un pedone avesse attraversato la strada? Che cosa sarebbe successo?”.