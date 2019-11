Si aggira a piedi o in bicicletta, diventando l’incubo di anziani e residenti del centro storico. Le Forze dell’Ordine, già chiamate più volte, sono sulle sue tracce, ma i colpi messi a segno nei giorni scorsi sono già numerosi. Ora è caccia allo scippatore.

Scippatore in bici

Si tratta di un ragazzo che, percorrendo via Giansiracusa, via Diaz, via Cesare Battisti, si avvicina a chi percorre quelle strade a piedi e, cercando di non dare troppo nell’occhio, strappa di dosso ai malcapitati la borsetta o il borsello.

Sono già due i casi che sono stati denunciati alla locale stazione dei carabinieri. Il primo, avvenuto nel pomeriggio del 1° novembre ha visto come vittima un uomo, avvicinato dal borseggiatore che gli ha sfilato il portafogli. Il secondo, avvenuto intorno alle 11 del 6 novembre, è stato invece un vero e proprio scippo commesso in sella alla bicicletta. Ma gli episodi, in realtà, potrebbero essere anche di più, ipotizzando che non tutte le vittime si siano presentate alle forze dell’ordine per denunciare.

«Abbiamo paura», racconta una residente che, segnalando gli episodi confida: «Ho un po’ paura andare a fare la spesa: io solitamente passo da quelle vie, ma da quando mi hanno raccontato che si aggira questo balordo, preferisco passare da via Martiri della Libertà. Almeno lì c’è più passaggio, se mi dovesse capitare qualcosa sono sicura che qualcuno interverrebbe».

Quattro colpi in una settimana appena, il malvivente ha generato il panico nella zona nel giro di pochissimo. E sulle sue tracce, sia gli agenti della Polizia Municipale e i Carabinieri della stazione di San Mauro. In un caso, è stata la stessa vittima, un uomo, che dopo essere stato derubato del borsello con dentro i suoi averi, ha rincorso lo scippatore subendo inoltre minacce di morte.

La situazione attuale

Dopo i due casi, effettivamente denunciati ai carabinieri di San Mauro , non risultano – al momento – ulteriori segnalazioni. Ciò non toglie che i residenti e i cittadini che abitualmente sono soliti frequentare quel triangolo di vie del centro storico sanmaurese siano particolarmente preoccupati. Il consiglio delle Forze dell’Ordine è quello di denunciare, il prima possibile e fornendo il maggior numero di dettagli, le situazioni di potenziale pericolo o rischio per i cittadini. Al momento i servizi predisposti alla ricerca del “borseggiatore in bici” non hanno dato alcun risultato positivo. Non si sa ancora, infine, se si possa trattare di una persona che conosce bene la zona o di un malvivente “occasionale” che ha scelto proprio questa porzione di territorio per soddisfare i suoi bisogni criminali. Le indagini, intanto, continuano a ritmi serrati, per cercare di intercettare ogni situazione sospetta che possa mettere gli inquirenti sulle tracce del responsabile (o dei responsabili) di questi episodi che stanno preoccupano la popolazione.

Il controllo del vicinato

Nella zona colpita dal malvivente, i cartelli affissi nelle strade segnalano che nel quartiere si è costituito un gruppo di Controllo del Vicinato.

L’iniziativa, portata a San Mauro alcuni anni fa, ha preso via via sempre più piede. I cittadini che aderiscono al progetto, costituendo un gruppo che comunica tramite app di messaggistica istantanea, sono vere “antenne” sul territorio. Una rete di monitoraggio, volontario, che comunica direttamente tra i vari rappresentanti delle zone e con un rappresentante della Polizia locale, riuscendo così ad allertare immediatamente le Forze dell’Ordine in caso di necessità e a prestare la massima attenzione tramite il passaparola tra i cittadini.

Sono diversi i gruppi su tutta la città, una fitta maglia di residenti che semplicemente attivando le regole basi della cittadinanza attiva e del senso civico, riescono a prevenire spiacevoli episodi.