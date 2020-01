Morto Renato Scalafiotti, colonna della Protezione Civile a San Raffaele Cinema. Con la moglie ha anche rappresentato per anni anche la Famija Pelacurdin.

Morto Renato Scalafiotti

Un triste lutto per la comunità di San Raffaele. E’ infatti mancato Renato Scalafiotti, vero e proprio pioniere della Protezione Civile in collina e del gruppo Aib, l’Antincendi boschivi. Tanti, in queste ore, sono i messaggi di cordoglio che stanno giungendo alla famiglia. Con la moglie, Renato Scalafiotti ha rappresentato per anni anche la Famija Pelacurdin, portando avanti le tradizioni sanraffaelesi.

Il cordoglio

Tra i primi a ricordare Renato Scalafiotti, il sindaco di San Raffaele Ettore Mantelli: “Renato è stato una colonna della Protezione Civile sul nostro territorio. Un pioniere. Con la sua esperienza ha veramente fatto tanto. Un altro personaggio che mancherà davvero tanto”. Anche il gruppo dei Pelacurdin ha ricordato Scalafiotti su Facebook: “Oggi triste notizia è mancato il nostro amico e persona storica della Famija Pelacurdin Renato Scalafiotti. Ciao Pela”.