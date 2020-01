Elettricista derubato, spaccano il vetro del furgone e gli portano via gli attrezzi da lavoro.

Elettricista derubato

Una giornata nera per l’elettricista verolenghese Armando Russo. L’uomo, infatti, da poco aveva parcheggiato il proprio mezzo attrezzato in via Vagliè 46 a Settimo, ed era entrato all’interno dell’abitazione privata per programmare un citofono con il computer portatile quando ha sentito suonare l’allarme del suo mezzo.

Il racconto

«Appena ho sentito l’allarme sono uscito – racconta Russo – ma una volta giunto davanti al furgoncino ho visto il vetro posteriore rotto e l’abitacolo completamente svuotato. Mi hanno lasciato solo la scala. Hanno agito in pochissimo tempo e in maniera molto silente perché non mi sono accorto di nulla nonostante il mezzo fosse parcheggiato proprio di fronte al cancello della villetta. Mi hanno portato via tutti gli attrezzi che utilizzo per lavorare, dalla cassetta ai trapani. Tutto ciò che un elettricista usa, anche gli strumenti necessari per riparare i banchi frigo. Sicuramente erano più persone e probabilmente avranno affiancato un altro mezzo per caricare tutto il materiale. Alcuni pezzi che mi hanno rubato erano molto pesanti».

La denuncia

Armando Russo ha sporto denuncia alla stazione dei carabinieri di Verolengo anche se sa che non riceverà nessuna notizia positiva, che nessuno mai gli riporterà ciò che gli è stato rubato. Perché nemmeno la telecamera, presente poco distante da dove aveva parcheggiato, è riuscita a riprendere il furto. Insomma, l’elettricista ha veramente poche possibilità.

