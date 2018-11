Emergenza maltempo, l’Aib è partita ieri, mercoledì 31 ottobre, per Belluno dove la situazione è veramente drammatica. Il ritrovo a San Raffaele.

Emergenza maltempo

La situazione in Veneto è veramente drammatica. E la provincia più colpita è quella di Belluno dove ci sono già tre vittime.

Le vittime

A Padova, infatti, un uomo è stato ucciso dalla caduta di un albero mentre un altro uomo è stato travolto dalla piena del torrente Biois. Tra le vittime anche un pensionato a causa edlla caduta di un albero mentre veniva tagliato per ragioni di sicurezza. Grave, invece, un uomo di 43 anni per via di un incidente.

Aib verso Belluno

Così nel pomeriggio di ieri, mercoledì 31 ottobre, il nucleo regionale dell’Aib è partito alla volta di Belluno (nel Veneto) per far fronte all’emergenza maltempo. A San Raffaele si sono ritrovate alcune squadre che da qui sono partite per raggiungere l’aeroporto militare di Belluno e poi essere dislocate.

