Falsi dipendenti Enel scatenati a Foglizzo

Truffatori scatenati per le case di Foglizzo ma fortunatamente senza riuscire a mettere in atto i loro piani perché i residenti, più scaltri di loro, non sono caduti nelle loro «trappole». Questo quanto è successo nei giorni scorsi quando a suonare alle porte di parecchie abitazioni sono stati dei falsi dipendenti dell’Enel.

Le storie

Si sono presentati anche all’abitazione del segretario dell’Avis, Luigi Abate, che racconta: «Ha suonato un ragazzo giovane, educato, vestito bene che si è qualificato come dipendente dell’Enel, esibendo un tesserino di riconoscimento (falso, sicuramente). Ha asserito che il costo della bolletta era troppo alto, dicendo che se volevo mantenere o cambiare il servizio attuale dell’Enel avrei dovuto firmare una comunicazione. Al che, gli ho risposto che non volevo cambiare nulla, quindi se n’è andato. Ho poi immediatamente telefonato all’Enel che mi ha garantito che non hanno mandato nessuno in paese. Quando hanno da comunicarci qualcosa, lo fanno nelle bollette e non mandano nessuno nelle case. Quello era uno dei tanti fantomatici signori che girano per le case per truffare la gente». A parlarne è anche un’altra residente, Cristina Campasso che riferisce: «Era un pomeriggio della scorsa settimana, hanno suonato a casa di mio papà il quale non ha aperto ed ha parlato attraverso il citofono. Una voce maschile gli ha detto che era un dipendente dell’Enel venuto per consegnargli dei documenti. Mio papà non gli ha aperto, al che l’uomo ha risposto stizzito che avrebbe poi dovuto andare a ritirare quei documenti a Torino e se n’è andato. Dopo, mio papà ha chiamato l’Enel che ha assicurato che non manda mai nessuno nelle case previo appuntamento per mettere al corrente l’utente. Sono falsi questi dipendenti che cercano di entrare per mettere in atto qualche truffa e l’unico modo per evitarli è quello di non aprire a nessuno». Insomma, queste potenziali vittime ed altre ancora hanno dimostrato scaltrezza nel mandare in fumo i colpi messi in atto in questi ultimi giorni. Tuttavia, è necessario non abbassare la guardia, i truffatori sono sempre in agguato per ingannare le ignare vittime avvalendosi anche delle nuove tecnologie, a cominciare da Internet. La fantasia ai malviventi non manca perciò è consigliabile diffidare degli sconosciuti che bussano alla porta o che si incontrano occasionalmente per strada.

Parola all’azienda

L’azienda spiega la situazione:

“Per quanto concerne l’attività di proposte di contratti a domicilio, chiunque si presenti a domicilio per conto di Enel Energia, che si tratti di dipendenti o di personale esterno incaricato, deve essere munito di tesserino plastificato con foto e dati di riconoscimento. Se qualcuno si presenta al domicilio a nome dell’azienda bisogna sempre chiedere di visionare il tesserino con tutti i riferimenti. Inoltre nessuno è autorizzato a riscuotere o restituire somme di denaro a domicilio per conto di Enel, né tantomeno a richiedere la visione delle bollette per presunte irregolarità. Al pari degli altri operatori presenti sul libero mercato, anche Enel Energia si avvale di agenti specializzati che possono presentare le nuove offerte al domicilio dei clienti. Si tratta anche in questo caso di persone munite di tesserino di riconoscimento con indicazione della agenzia incaricata della vendita. Per quanto riguarda l’attività di teleselling, Enel Energia ricorda che dal 1° giugno 2017 non effettua più chiamate per acquisire nuovi clienti residenziali con proposte commerciali via telefono. Per ulteriore verifica, il cliente può accertare con una telefonata al numero verde 800900860 (Enel Energia) che l’agenzia di vendita faccia realmente parte di quelle che lavorano per Enel. Chi presenta offerte per conto di Enel Energia è in possesso di moduli e materiali informativi chiaramente riferibili all’azienda. Enel Energia invita quindi a richiederne la visione e ricorda che è comunque opportuno leggere bene prima di firmare ogni documento”.

