Fanno saltare il Postamat a Settimo

Hanno fatto saltare il postamat dell’ufficio postale di via Mazzini in centro a Settimo. I banditi sono entrati in azione intorno alle 4:30 di questa notte facendo esplodere, con un innesco, lo sportello automatico. È altamente possibile che i malviventi abbiano utilizzato la tecnica dell’innesco con acetilene. L’esplosione ha pesantemente danneggiato lo sportello postamat.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Settimo che si trovano all’interno dell’ufficio postale per proseguire con i rilievi. Si cercheranno elementi utili alle indagini anche nei filmati delle telecamere di videosorveglianza del centro di Settimo.

Ufficio chiuso

L’ufficio postale è inagibile e chiuso al pubblico.

