La Festa Patronale di San Mauro Torinese finisce con due risse e un incidente. E’ questo ciò che è accaduto martedì 18 settembre.

Festa Patronale finisce con due risse e un incidente

Due risse a distanza di pochi metri l’una dall’altra e un incidente. E’ questo il bilancio della serata di martedì scorso, 18 settembre. Appuntamento conclusivo della Festa Patronale, l’atteso spettacolo pirotecnico che, quest’anno, è stato però anticipato da altri tipi di “spettacoli”, ben poco edificanti.

In via Martiri della Libertà

Erano circa le 22 quando si è verificato un incidente all’incrocio tra via Martiri della Libertà e piazza Europa. Una vettura e una moto, i mezzi coinvolti, tre le persone vittime dell’impatto che avrebbe rischiato conseguenze importanti. L’Alfa Mito stava percorrendo via Martiri della Libertà in direzione Castiglione. In senso inverso, invece, proveniva la moto a velocità bassa. Nell’impatto i passeggeri della due ruote sono stati sbalzati sull’asfalto. Ferito il conducente, in condizioni più serie la passeggera che, prima di cadere sulla strada, è finita sul parabrezza dell’auto. Si tratta di M. S., classe 1982, residente a Settimo, alla guida della moto e di C. B., classe 1969 residente a Torino, passeggera del motoveicolo. Quest’ultima ha riportato la frattura del femore e un trauma cranico non commotivo, per un totale di 60 giorni di prognosi. Illeso invece l’automobilista.

Rissa “sull’incidente”

E’ durante le operazioni dei rilievi che il clima ha cominciato a scaldarsi. Tante le persone che, incuriosite, si sono avvicinate al luogo dell’incidente. Tra questi anche alcuni amici dei ragazzi e del conducente dell’Alfa Mito che hanno cominciato a discutere. Un battibecco che è sfociato in qualche spintone, immediatamente sedato dagli agenti della municipale. Gli agenti hanno identificato i coinvolti nella rissa.

Sul Ponte Vecchio

Negli stessi istanti, sul Ponte Vecchio, i carabinieri della locale stazione erano impegnati nel dividere alcuni giovani. Alcuni istanti di tensione, prontamente distesi dai militari che si trovavano a pochi metri di distanza, impegnati a garantire la sicurezza dell’area in occasione dello spettacolo pirotecnico.

Il piano sicurezza

Il piano sicurezza, previsto in ogni grande manifestazione pubblica, ha complessivamente funzionato. La presenza massiccia di Forze dell’Ordine e di volontari impegnati nella sorveglianza dell’area interessata dall’evento ha permesso, infatti, un intervento tempestivo in entrambe le situazioni, evitando che gli episodi sfociassero in qualcosa di più serio.

