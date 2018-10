La settima edizione del Festival dell’Innovazione e della Scienza sarà caratterizzata da tante novità, tra cui “Settimo Mistero” e ospiti illustri del calibro della cantante Irene Grandi.

Salute tema centrale

Il Festival dell’Innovazione e della Scienza prenderà il via sabato 13 ottobre e si protrarrà sino a mercoledì 31. Tema centrale nella cornice della Biblioteca Archimede sarà la Salute, di forte impatto nel dibattito politico odierno. Nel corso della presentazione sono intervenuti il direttore della manifestazione Dario Netto, il presidente di Fondazione Ecm Aldo Corgiat e il sindaco settimese Fabrizio Puppo. Da registrare il sostegno di Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT, rappresentate istituzionalmente in sala. Tra il pubblico il presidente del consiglio comunale Giancarlo Brino e il capogruppo del M5s Massimo Del Vago. Presenti inoltre il consigliere pentastellato Arnaldo Cirillo, l’assessore alla cultura del Comune di San Mauro Giulia Guazzora, l’assessore all’Ambiente del comune di Settimo Torinese Massimo Pace e l’assessore alla Salute Rosa Catenaccio.

Sponsor e partnership

Numerosi sono le partnership e le collaborazioni che contribuiscono alla realizzazione del Festival come quella con Politecnico e Università di Torino, MIUR e Ente Spaziale Europeo. Oltra a Lavazza, sponsor principali saranno SMAT, Torino Outlet Village, PIRELLI, FARMEN, OLON, L’Orèal, ENGIE, Vaporart, Coop, Maisons du Monde e Autovip. Fondamentale inoltre la collaborazione congiunta con molteplici comuni della cintura di Torino (Caselle, Castiglione, Leinì e San Mauro fra tutti) oltre che nazionali.

Novità in programma

Biblioteca Archimede ospiterà lungo tutta la manifestazione “Settimo Mistero”, prima e unica escape room di divulgazione scientifica sviluppata per l’0ccasione da Wesen Srl. Il real game dedicato ad adulti e bambini dagli 8 anni in su sarà incentrato su una sfida a suon di enigmi, indovinelli e curiosità con protagonista la proteina. Obiettivo principale l’apprendimento di nozioni nell’ambito della proteina. Tra gli ospiti illustri campioni dello sport come Margherita Granbassi, Marc Genè e Marco Dolfin; innovatori come Marco Attisani, accademici del calibro di Alessandro Vercelli, Marco Vincenti, Claudio Marazzini, Elena Dogliotti, Eros Pasero, Francesco Botrè e Diego Garbossa. Chiuderà la kermesse dei diciotto giorni la cantante Irene Grandi.