Finti poliziotti o carabinieri fingevano di cercare ladri nelle case. Due arrestati, un settimese e un residente nell’Astigiano.

Finti poliziotti o carabinieri

Si fingevano poliziotti o carabinieri, con tanto di tesserino di riconoscimento e pistole. Suonavano alle abitazioni che prendevano di mira e si facevano aprire con la scusa di dover effettuare delle perquisizioni alla ricerca di autori di truffe nella zona. Se la vittima poneva resistenza, non si facevano scrupoli sull’utilizzo della violenza fisica, minacce di morte o percosse.

Arrestati

Patrik La Comare, 34 anni dell’Astigiano con precedenti, e il settimese Nicola Iervolino, 41enne sottoposto alla prescrizione di domicilio, sono stati arrestati dalla Squadra Mobile della Questura di Asti, sezione antirapina. I due sono fortemente indiziati per aver commesso alcune rapine aggravate, furti con strappo e lesioni personali ai danni delle vittime, nel territorio dell’astigiano e in province limitrofe. I primi episodi risalgono a maggio, quando è poi partita una minuziosa attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura della Repubblica di Asti.

Le indagini

Le indagini hanno dimostrato come si trattasse di un gruppo criminale senza scrupoli, particolarmente dedito a delitti contro il patrimonio in abitazione. Durante le perquisizioni effettuate dagli agenti della sezione antirapina sono stati rinvenuti circa 50.000 euro in contanti, una pistola con munizionamento che è risultata essere rubata, numerosi orologi e oggetti di valore, probabile bottino delle numerose rapine. Inoltre, sono stati sequestrati telefoni e schede sim, oltre a materiale di scasso utilizzato per commettere i reati. I due si trovano ora presso la casa circondariale di Asti.

