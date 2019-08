Finti tecnici rubano 200 euro ad un’anziana. E’ accaduto ad una donna residente in via Moglia a Settimo Torinese.

Finti tecnici rubano 200 euro ad un’anziana

Sono entrati in azione ancora una volta. Approfittando del periodo estivo e della solitudine dei più anziani, i finti tecnici e professionisti della truffa hanno colpito ancora sul territorio della città. Dopo un episodio registrato nei giorni scorsi, durante il quale un’anziana residente dell’area di via Moglia è stata truffata per un bottino di appena poche decine di euro, i malviventi hanno scelto di continuare a “battere” la stessa zona.

Il fatto

Negli ultimi giorni infatti, dopo essere stata avvicinata da un uomo che si è presentato come tecnico della società erogatrice dell’energia elettrica, una donna è stata derubata di circa duecento euro. Una cifra che, secondo le testimonianze dei vicini, corrisponderebbe a quanto era rimasto nella disponibilità della donna dopo aver prelevato la pensione.

Il consiglio dell’Arma

Il consiglio delle forze dell’ordine continua a essere quello di diffidare da qualsiasi tipo di approccio di questo genere e di avvertire immediatamente i carabinieri. E’ questo l’unico sistema per tentare di mettersi sulle tracce dei banditi che si prendono gioco delle persone più anziane e maggiormente indifese.

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DE LA NUOVA PERIFERIA

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook La Nuova Periferia

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale La Nuova Periferia: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!