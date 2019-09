Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 20 settembre 2019, è stato notato fumo da un balcone del Villaggio Olimpia a Settimo Torinese. Attimi di apprensione.

Fumo dal balcone

Era il tardo pomeriggio di ieri, venerdì 20 settembre 2019, quando da un balcone del Villaggio Olimpia è stato notato del fumo. L’allarme ai soccorritori è stato immediato e sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Torino e del distaccamento volontari di Volpiano.

Un possibile corto circuito

Secondo le prime ricostruzioni il fumo sarebbe stato causato da un principio di incendio causato da un probabile corto circuito di una lavatrice. Gli operatori dei Vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente mettendo in sicurezza il balcone dell’alloggio del Villaggio Olimpia e scongiurando ulteriori conseguenze.

Il caso

L’incidente si è verificato proprio nel momento in cui, a pochissimi metri di distanza – all’interno dello chalet del Villaggio Olimpia – si stava tenendo un incontro tra la sindaca Piastra e la sua Giunta e i cittadini residenti. L’arrivo delle due squadre dei pompieri, che hanno raggiunto la zona in sirena, ha destato particolare curiosità tra i presenti che sono usciti dalla casetta per assistere alle operazioni di soccorso.

