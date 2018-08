Funerali di Stato per le vittime di Genova, bandiere mezz’asta in Comune a Settimo Torinese. L’Italia intera il lutto per le 41 persone scomparse.

Vittime di Genova

Sono 41 le vittime della tragedia del crollo del ponte Morandi di Genova. Questa notte, infatti, il ritrovamento dell’auto della famiglia di Oleggio che sino a poche ore fa era ancora data per dispersa.

Funerali di Stato

Proprio in questo momento si stanno svolgendo i funerali di Stato di alcune delle vittime di questa immane tragedia. Tra i presenti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il premier Giuseppe Conte e i vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Tanti i politici presenti tra cui anche il Presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino. Ma un momento speciale è stato riservato, prima della cerimonia, anche ai soccorritori. Quegli uomini che sin dall’inizio dell’allarme hanno e stanno ancora lavorando per cercare di salvare e trovare coloro che sono ancora dispersi.

Bandiere a mezz’asta

Il Comune di Settimo in questa giornata di lutto nazionale ha esposto le bandiere a mezz’asta. Un gesto in ricordo di questa 41 vittime. Numero che rischia di salire.