Un furgone in fiamme, nel pomeriggio di oggi, lungo via Torino a Castiglione.

Furgone in fiamme in strada

Un furgone è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme nel pomeriggio di oggi, mentre percorreva via Torino a Castiglione. L’incidente, sulle cui cause sono in corso rilievi, è avvenuto nei pressi della rotonda che collega il paese della collina torinese alla provinciale per Settimo.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco. Sarebbe stato proprio il conducente del mezzo, una volta accortosi dell’imminente pericolo, a dare l’allarme e ad allertare i soccorsi.

Sono stati quindi i Vigili del Fuoco a domare le fiamme e a mettere in sicurezza il veicolo. In via Torino sono intervenuti anche i carabinieri per le necessarie operazioni di supporto e per regolare la viabilità. Il traffico, al momento, scorre regolarmente.