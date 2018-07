Ritorna l’allarme furti in casa a San Raffaele Cimena.

Furti in casa

Torna in collina l’allarme per i furti. Nella serata di sabato 21 luglio ne sarebbe stato sventato uno proprio in via Trotta. A mettere in fuga gli stessi ladri sarebbe stata la padrona di casa che, inconsapevolmente, li avrebbe disturbati.

Controllo del Vicinato

A segnalare l’accaduto il gruppo del Controllo del Vicinato di San Raffaele, fortemente radicato proprio nel borgo alto del Comune.

Durante il periodo delle ferie, purtroppo, la preoccupazione per i furti in abitazione torna a farsi costante. «Proprio per questo – spiega Ferdinando Raffero, presidente nazionale dell’Associazione Controllo del Vicinato – anche attraverso i social network abbiamo voluto dare consigli utili alla popolazione».

Aggiunge Raffero, che in questi anni ha seguito proprio lo sviluppo del Controllo del Vicinato in collina: «Nel nostro territorio si sono costituiti numerosi nuclei. Per quanto riguarda San Raffaele confermo assolutamente che gran parte delle famiglie che hanno aderito all’Associazione risiedono al borgo alto, ma anche alla Piana qualcosa si sta muovendo. E’ questo è un aspetto certamente molto positivo».

La collaborazione

«Il compito del Controllo del Vicinato è quello di collaborare con le Forze dell’Ordine nel monitoraggio del territorio. Segnalazioni tempestive sono essenziali, spesso, per poter permettere a Carabinieri e Polizia municipale di intervenire, bloccando dunque sul nascere i malintenzionati. L’obiettivo dell’associazione, quindi è portare la cittadinanza ad una visione più attenta e consapevole di quello che accade» – dice Raffero.