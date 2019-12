Furto in casa per il giocatore del Toro, Cristian Ansaldi. A darne notizia lo stesso calciatore che, sul suo profilo Instagram ha commentato l’accaduto.

Furto in casa

Gli hanno svaligiato casa mentre era in trasferta con la squadra. Un brutto episodio per il giocatore del Toro, Cristian Ansaldi, che ha raccontato l’accaduto sul suo profilo social. Lui e la sua famiglia, al momento dell’accaduto, non si trovavano a casa.

Il caso

Completamente a soqquadro l’abitazione del terzino argentino. Sono stati portati via borse, valige, gioielli e altri oggetti di valore, ma il giocatore ammette di non provare rancore per i malviventi. Fortunatamente in casa, nel momento del furto, non erano presente né lui, in ritiro con la squadra, né la moglie e i figli.

Cristian Ansaldi si sfoga su Instagram

Ansaldi, molto religioso, ha ringraziato Dio per aver protetto la sua famiglia e, aggiunge: “Signore, che tu possa perdonare queste persone”.

