Polemiche e disagi per ghiaccio e neve sulle strade di Settimo.

Ghiaccio e neve sulle strade

La nevicata che ha interessato il nostro territorio fino alla notte di oggi, giovedì 24 gennaio 2019, non ha mancato di creare disagi in città. Lo dimostrano le condizioni delle strade della città di Settimo. La rete viaria del Comune, infatti, è ancora invasa dalla neve che, a causa delle basse temperature, in alcuni tratti si è trasformata in una vera e propria lastra di ghiaccio. Un rischio per gli utenti delle strade, pedoni e automobilisti.

Polemiche e disagi

A causa delle condizioni delle strade cittadine non sono quindi mancate le tante polemiche che, soprattutto in queste prime ore della mattinata, si stanno scatenando sulle pagine dei social network. Le criticità sono state segnalate su tutto il territorio. Soprattutto in periferia e nelle aree che circondano il centro città. Qui, a parte alcune strade di maggior passaggio dove le condizioni dell’asfalto sono oggettivamente buone, sono ancora troppe le strade ancora invase da ghiaccio e neve.

Lo stesso vale, per esempio, per il Villaggio Fiat. Qui, soprattutto in prossimità della Chiesa di San Giuseppe Artigiano, della scuola Roncalli e dell’asilo, sono tanti i disagi che sono stati registrati in mattinata dalle famiglie. Stesso discorso vale per i residenti del Borgo Nuovo che questa mattina hanno dovuto scontrarsi con le insidiose condizioni dell’asfalto del quartiere.

“Dove sono i mezzi antineve?”

La domanda più frequente è questa: “Dove sono i mezzi antineve?”. Nonostante nella mattinata alcuni mezzi di lavoro siano stati “intercettati” impegnati tra le vie della città, al momento le strade restano difficili da percorrere. Ancora nessun riscontro, da parte di Società Patrimonio Srl, la concessionaria per la manutenzione strade, che attraverso il suo canale di comunicazione “Settimo Bene Comune” non ha ancora reso noti eventuali interventi svolti sul territorio.