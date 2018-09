Un giovane muore travolta dalla mietitrebbia. E’ accaduto oggi, sabato 15 settembre a Livorno Ferraris.

Muore travolta

Una donna di 32 anni è morta travolta da una mietitrebbia. La tragedia oggi, sabato 15 settembre.

La tragedia

La donna Tragico stava effettuando un lavoro in campagna in frazione San Giacomo in località Convento Loreto a Livorno Ferraris. Sarebbe scivolata dai gradini che permettono di salire sulla cabina del mezzo, che era condotto da un altra persona. E’ quindi caduta sotto il macchinario ed ha riportato ferite gravissime.

I soccorsi

Sul posto è giunto anche l’elicottero del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

