Girava in camper a vendere droga, i carabinieri del Comando Provinciale di Torino hanno arrestato una donna.

Girava in camper a vendere droga

Continua incessante l’attività antidroga dei carabinieri del Comando Provinciale carabinieri di Torino. Dopo l’arresto di due italiani, titolari di un maneggio per possesso di marijuana di qualche giorno fa, i carabinieri hanno arrestato una donna che utilizzava un camper parcheggiato all’interno del Parco Cavalieri di Vittorio Veneto, per stoccare, confezionare e vendere le dosi di marijuana.

Maneggio

La coppia aveva allestito un tendone in un maneggio e lavoravano all’essiccamento e confezionamento della marijuana che veniva coltivata in un’area dello stesso maneggio, sulla collina torinese, vicino alle piste frequentate dagli ospiti, anche bambini. A finire nei guai due italiani, di 42 e 47 anni, abitanti nel torinese, titolari del maneggio che sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di detenzione e produzione di marijuana. La perquisizione della cascina e di un tendone ha permesso di sequestrare 40 kg di marijuana e un defogliatore utilizzato per dividere le foglie dalle infiorescenze.

Via vai di giovani di giorno e di notte

Con il suo camper si spostava in tutta l’Italia, molto probabilmente per spacciare la droga, ma questa volta ha parcheggiato il camper nel posto sbagliato, a circa cento metri dalla Stazione carabinieri Torino San Secondo. In particolare nell’area camper del Parco Cavalieri di Vittorio Veneto. Una 31enne italiana è stata arrestata per possesso di droga. I carabinieri hanno notato un via vai dei ragazzi dal camper, in tutte le ore del giorno e della notte, e un forte odore di marijuana. Hanno effettuato un controllo e hanno sequestrato circa 300 grammi, tra hashish e marijuana, e la somma in contanti di 10mila euro. La donna ora è in carcere

