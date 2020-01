Grave incendio a Settimo: rogo in un fienile. Oltre sette le squadre dei Vigili del Fuoco impegnate nel spegnere le fiamme.

Grave incendio a Settimo

Un vasto incendio è divampato verso le 22 di questa sera, venerdì 10 gennaio. Le fiamme hanno completamente avvolto un fienile in strada Cebrosa, all’altezza del civico 105.

I soccorsi

Impegnati, in questi minuti, i Vigili del Fuoco provenienti da tutta la provincia di Torino. Sul posto infatti sono intervenute oltre sette squadre per spegnere l’incendio. Ancora non si conoscono le cause del rogo, spetterà ai rilievi stabilirne l’origine.

Fiamme ben visibili

Le fiamme sono molto alte, oltre 10 metri secondo le fonti sul posto, e ben visibili anche ad alcuni chilometri di distanza. Sul posto anche i carabinieri della Tenenza di Settimo Torinese.