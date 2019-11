Gravissimo incidente sulla strada provinciale 590. Il tratto viaria risulta bloccato all’altezza di Cavagnolo. Sul posto 118, vigili del fuoco, vigili urbani e carabinieri.

Gravissimo incidente

Un gravissimo incidente è avvenuto poco fa a Cavagnolo all’altezza della carrozzeria Scrivano. Coinvolte due auto, una Punto ed una Peugeot. Stando ai primi rilievi, la Fiat Punto, che stava procedendo nella direzione di Chivasso, sarebbe stata tamponata dalla Peugeot, che ha poi finita su un campo a lato della strada della Val Cerrina.

I soccorsi

Ferite lievi per l’occupante della Peugeot. Più serie le condizioni della coppia che invece viaggiava a bordo della Punto. La donna, rimasta incastrata nell’abitacolo dell’auto, è stata liberata grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris e di Torino, intervenuti con un Polisoccorso e con una squadra della Centrale di corso Regina. I feriti sono stati affidati alle ambulanze della Croce Verde di Cavagnolo e della Croce Rossa di Chivasso. A deviare il traffico gli agenti della polizia municipale guidati da Franco Lomater.

I rilievi

Sul posto, per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, i Carabinieri di Cavagnolo e Casalborgone. La strada è bloccata per lo svolgimento delle operazioni di soccorso. Il traffico è stato fatto deviare lungo via Tre Po e via Casa Ostino.

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DE LA NUOVA PERIFERIA

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook La Nuova Periferia

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale La Nuova Periferia: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!