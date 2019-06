Guida carro attrezzi senza patente. Una maxi multa per l’uomo scoperto dai vigili urbani in via Reiss Romoli di Torino.

Guida carro attrezzi senza patente

In via Reiss Romoli gli agenti del Reparto Sicurezza Stradale Integrata hanno sorpreso al volante di un carro attrezzi un 43enne italiano, sprovvisto di patente, in quanto revocata da più di due anni a causa delle infrazioni commesse.

Che multa!

Gli è stata comminata una sanzione di 5000 euro e applicato il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tempo che sarà determinato dalla Motorizzazione Civile e che varia da uno a tre mesi.