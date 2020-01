I commercianti di via Martiri aspettano risposte dal Comune, a San Mauro.

I commercianti di via Martiri

«Speravamo soltanto di essere ascoltati, invece dopo la petizione presentata in Comune non è successo assolutamente nulla». Sono passati quasi tre mesi da quando i commercianti dell’area di via Martiri della Libertà a San Mauro hanno protocollato la loro raccolta firme in municipio per chiedere più controlli sul territorio da parte della Polizia locale legati soprattutto al rispetto dei parcheggi «a rotazione» con il disco orario e a una maggiore illuminazione, in particolare durante il periodo invernale, quando il buio arriva in fretta.

La petizione

«La presente per segnalarvi che via Martiri della Libertà (zona disco orario) nel tratto tra la strettoia e via Superga, ormai da molto tempo è priva di controlli da parte degli organi preposti. A noi commercianti provoca, a causa delle auto parcheggiate, talvolta anche per settimane intere, carenza di posti per i clienti, causando a volte la perdita degli stessi, che in tempi di crisi non è certamente piacevole. Chiediamo quindi, avendo a disposizione tutta piazza Europa per parcheggiare gratuitamente, un maggiore controllo al fine di evitare questa sosta selvaggia senza regole». Questo il testo integrale delle petizione che è stata protocollata in Comune lo scorso mese di ottobre.

Gli “sfoghi”

«Questo è un problema che si ripete da tempo – spiega Tiziana Pinton, di Favola Calzature -. Bisogna prendere delle soluzioni perché accade spesso che ci siano auto parcheggiate davanti ai nostri negozio anche per settimane. Non è giusto. Chiediamo solamente che venga fatto rispettare quanto previsto con il disco orario, per poter garantire le nostre attività». Concetto questo espresso anche da Marco Roggero di Cartoclub. «Io sono sulla strettoia. C’è un numero limitato di posteggi con disco orario. Con questi i nostri negozi funzionano, quindi è opportuno che vengano fatte rispettare le tempistiche. Il parcheggio a rotazione è per noi fondamentale. Abbiamo un ottimo rapporto con i vigili e le Forze dell’ordine in generale, quello che ci piacerebbe però è una maggiore presenza sul territorio».

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Vito, parrucchiere di via Martiri della Libertà. «Avremmo voluto almeno una risposta da parte del Comune, visto che gran parte di noi commercianti ha sottoscritto questa raccolta di firme, che non è contro nessuno, va solamente a chiedere un maggiore controllo».

Mauro, del negozio per animali Best Friend, si sofferma anche su un’altra questione, quella legata all’illuminazione pubblica. «In particolare in questa stagione, durante la quale fa buio molto presto, stanno emergendo le solite criticità. La zona della piazza Europa non è certo molto illuminata. Forse dovrebbero essere previste da parte dell’Amministrazione anche degli interventi nell’ottica di andare a rivedere la situazione attuale per apportare delle migliorie. Un’illuminazione andrebbe certamente ad avere una ricaduta positiva sulle nostre attività commerciali. Speriamo che qualcosa venga fatto».

