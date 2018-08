Il cicloposteggio della stazione nel mirino dei vandali.

Il cicloposteggio della stazione

Dopo i ripetuti guasti alla serratura del posteggio recintato per le biciclette, adesso ci hanno pensato i vandali a romperla. E’ successo infatti nei giorni scorsi quando gli utilizzatori del servizio adiacente alla stazione di Settimo hanno segnalato il problema.

Atto vandalico

E’ stato probabilmente un atto vandalico a causare il problema. La serratura infatti appare forzata al fine di aprire al porta e quindi introdursi nel posteggio in cui sono custodite le biciclette di pendolari e cittadini. L’area è gestita dall’associazione Ri-Ciclistica Settimese attraverso un pass elettronico che permette l’apertura e la chiusura per i fruitori, ma ultimamente sono frequenti le manomissioni.

Il servizio

Il servizio, tuttavia, prosegue, ma la raccomandazione è quella di legare al meglio le biciclette per evitare furti o danneggiamenti. Intanto si attende l’intervento del Comune per ripristinare la serratura, nella speranza, ovviamente, che non capitino più simili episodi.