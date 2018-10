Sono giorni di lutto a Volpiano, dove un’intera comunità piange la scomparsa del conosciuto e ben voluto Luigi Cavallo, grande volontario come raccontano i colleghi de Il Canavese.

In lacrime per Luigi Cavallo

Il corpo lascia questa terra, ma l’anima resta per sempre vicino alle persone amate. Lo sanno molto bene gli amici, familiari e conoscenti di Luigi Cavallo. Il conosciuto, stimato e ben voluto 75enne volpianese è mancato giovedì mattina 25 ottobre 2018. Gino, come era conosciuto da tutti in città, era una figura storica a Volpiano. Da anni impegnato nelle associazioni e nelle manifestazioni del paese.

Ultimo saluto

«Gino ci mancherà molto», commenta il sindaco di Volpiano, Emanuele De Zuanne. “Luigi Cavallo è stato un uomo generoso, sempre disponibile e grande lavoratore, attivo nella Pro Loco e in altre associazioni del paese come Aido e Avis. L’amministrazione comunale è vicina alla moglie Marcella e alla figlia Simona per il grave lutto».

I funerali

Funerali sabato 27 ottobre alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Volpiano.

