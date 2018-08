Imprenditore di autotrasporti trovato senza vita nella sua azienda. E’ accaduto a Leini come riportano i colleghi de il Canavese.

Imprenditore di autotrasporti trovato senza vita

Tragedia mercoledì 22 agosto in via Lombardore 218, nell’ex-area Milloil di Leini dove il titolare ditta di autotrasporti è stato trovato senza vita. La tragedia si è dunque consumata nel primo pomeriggio. Si tratta di Egidio Calafiore, 69 anni, dell’omonima ditta con sede in via Bosconero a San Benigno.

L’allarme

A rinvenire il corpo sarebbero stati alcuni lavoratori che hanno immediatamente allertato i carabinieri della locale stazione e il 118. Sul posto si sono precipitate un’ambulanza e un’automedica, ma per l’uomo, purtroppo, non c’era ormai più nulla da fare. Gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Le indagini

I militari di Leini stanno svolgendo le indagini del caso. La salma è quindi stata trasportata presso la Camera mortuaria di Ciriè a disposizione dell’autorità giudiziaria.

