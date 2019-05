In fiamme la canna fumaria, chiuso al traffico il centro. Le operazioni dei Vigili del Fuoco sono tutt’ora in corso.

In fiamme la canna fumaria

Ha preso fuoco la canna fumaria di un locale in corso Italia 49 a Gassino. Un principio di incendio che ha molto spaventato i titolari dell’attività commerciale e i residenti della zona. Una colonna di fumo nera si è alzata dal tetto dello stabile. Immediata la chiamata ai soccorsi e l’arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme.

Il centro chiuso al traffico

E’ chiuso al traffico il tratto di corso Italia coinvolto. Sul posto, infatti, sono sopraggiunti anche gli agenti della Polizia municipale che hanno collaborato con i Vigli del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area e la chiusura alle macchine, al fine di consentire l’intervento. Traffico quindi deviato da via San Pietro.

Tanti curiosi

In molti sono accorsi a vedere cosa stesse succedendo. Cittadini e residenti sono scesi quindi in strada per assistere alle operazioni.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++