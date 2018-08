In moto ai 200 all’ora in tangenziale… senza assicurazione e patente. L’uomo è stato fermato a Borgaro dalla polizia stradale di Torino.

In moto ai 200 all’ora in tangenziale

Era in sella alla sua moto quando non si è fermato all’alt della polizia stradale lungo la tangenziale di Torino. Anzi, è scappato percorrendo una ventina di chilometri ai 200 all’ora.

L’inseguimento

Gli agenti si sono messi subito all’inseguimento del 31enne che viaggiava su una Suzuki Gsx 600 ieri, giovedì 16 agosto. Il centauro è stato bloccato a Borgaro, subito dopo lo svincolo.

Il controllo

L’uomo, residente a Leini, era scappato perché non aveva la patente. E non aveva nemmeno la moto assicurata. Per lui una maxi sanzione da 6 mila euro.

