Le fiamme sono divampate nella mattinata di oggi e hanno investito una casetta prefabbricata, si indaga sulle cause dell’incendio al Fenoglio di Settimo.

Incendio al Fenoglio

Un incendio, per fortuna di lieve entità, si è sprigionato questa mattina in un’area del Centro Fenoglio di Settimo, la struttura della Croce Rossa Italiana che ospita migranti e richiedenti asilo. Le fiamme hanno investito una casetta prefabbricata del tipo “Better Shelter” che nei momenti di maggior transito di migranti venivano utilizzate per l’accoglienza delle persone.

Le cause

La dinamica dell’incendio è ancora in corso di accertamento. Non è ancora chiaro se le fiamme siano partite dall’interno o dall’esterno della casetta prefabbricata che, secondo quanto si apprende, veniva utilizzata come deposito per attrezzi e materiali della Croce Rossa Italiana.

Pompieri e carabinieri sul posto

Dopo l’allarme e il tentativo di domare le fiamme, già da parte del personale della Cri, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Torino per mettere in sicurezza l’area. Al Fenoglio, poco dopo, sono anche arrivati i carabinieri della Tenenza di Settimo per accertare quanto accaduto. L’incendio non ha causato conseguenze fisiche a nessuno degli ospiti del centro.