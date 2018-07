Attimi di apprensione per un incendio al Ristorante Renè di Settimo.

Incendio al Ristorante

Un principio di incendio si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 24 luglio, all’interno del Ristorante Renè di via Aie Lunghe, nel centro storico di Settimo.

Le cause

Probabilmente un corto circuito o un surriscaldamento della canna fumaria o della cappa della cucina sono alla base del surriscaldamento delle stesse e che si è trasformato in rogo. Il titolare del locale del centro che era all’interno dei locali della cucina, ha cercato subito di spegnere le fiamme con l’estintore all’interno della cucina. Ma, purtroppo, invano. Vigili del fuoco sul posto

Sono tre le squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto da Torino Stura e dal distaccamento di Volpiano, intervenute sul posto. I vigili del fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza i locali e lo stabile che ospita il ristorante.

Nessun ferito o intossicato

La prontezza dei riflessi e dell’intervento da parte del titolare del ristorante e del suo personale, che hanno avvertito anche i condomini dello stabile del centro di non riportare alcuna conseguenza. Tanti i curiosi in strada che in questi minuti stanno assistendo alle operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Tenenza di Settimo.