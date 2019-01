Un grosso incendio ha investito la copertura di una carrozzeria di San Raffaele Cimena, tante le squadre di vigili del fuoco operative.

Incendio alla carrozzeria

Un grosso incendio è divampato, per cause ancora da stabilire, in una storica carrozzeria di San Raffaele Cimena di via Chivasso 49. L’allarme è stato lanciato da una pattuglia dei carabinieri di Castiglione che era in servizio di controllo del territorio. La colonna di fumo che si innalzava dal tetto della struttura ha messo in allarme i militari che hanno fatto subito scattare la macchina dei soccorsi e che ancora adesso stanno presidiando la zona.

L’area produttiva è stata raggiunta anche dai sanitari del 118 ma, secondo quanto si apprende, nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta riportando conseguenze fisiche.

Vigili del fuoco al lavoro

Sono, al momento, diverse le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Torino che stanno operando sul posto. Numerosi distaccamenti del territorio, compreso quello di Volpiano, stanno intervenendo per domare le fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i colleghi degli altri distaccamenti e comandi, come quello di Torino Stura. Negli ultimi minuti il sito in cui ha sede la carrozzeria è stato raggiunto anche da un’autoscala e dal cosiddetto “Carro Fiamma”.

Fumo visibile a chilometri di distanza

L’altissima colonna di fumo che si è sollevata nel cielo di San Raffaele è visibile a diversi chilometri di distanza. La fitta coltre nera è infatti chiara e netta anche percorrendo la strada provinciale Sp11 che collega Torino a Chivasso e che porta, quindi, ai Comuni della Collina.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++