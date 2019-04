Incendio alle 5 Torri di Settimo. Attimi di apprensione nella mattinata di oggi, sabato 20 aprile, per un incendio che si è sviluppato in un locale al piano interrato della struttura “5 Torri” del villaggio Fiat di Settimo.

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 10 del mattino, secondo quanto si apprende, in uno stanzino adibito a deposito.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Torino Stura, gli operatori del “Carro fiamma” della Centrale di corso Regina Margherita e un funzionario del Corpo.

Presenti anche gli operatori della Croce Rossa di Settimo arrivati per un eventuale supporto sanitario, per fortuna non necessario.

Nessun ferito

L’incendio non ha causato alcuna conseguenza per i tanti ospiti della casa di riposo. Le fiamme, infatti, sono state circoscritte ai locali adiacenti la palestra e non si sono estese ad altre aree della struttura di via Alessandria. Gli stessi ospiti, per l’intera durata delle operazioni dei vigili del fuoco, hanno assistito dai balconi e dal cortile all’intervento dei soccorritori.