Incendio in abitazione: tanta paura ma nessun ferito. Le fiamme si sono estese nell’abitazione dell’alloggio di via Del Giardino, a San Raffaele Cimena.

Incendio in abitazione

Le fiamme potrebbero essere partite da un pentolino dimenticato sul fornello. In un attimo è divampato un incendio che ha coinvolto un alloggio di un piccolo condominio di via Del Giardino, alla Piana di San Raffaele Cimena. In casa, una signora che ha chiamato i soccorsi, sopraggiunti entro pochi minuti. E’ quanto successo verso le 16 di oggi, giovedì 14 febbraio.

I soccorsi

Sul posto sono arrivate diverse squadre dei Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 con i Carabinieri della stazione di Castiglione. Le fiamme sono state prontamente spente, mettendo inoltre in sicurezza la donna, proprietaria dell’alloggio. Illesa, ma tanto spaventata, è stata affidata alle cure mediche della Croce Rossa.

Alloggio evacuato

E’ di un alloggio evacuato il bilancio dell’incendio. I Vigili del Fuoco stanno effettuando i sopralluoghi per verificare che l’appartamento sia agibile e non abbia riportato danni strutturali.