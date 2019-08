Incendio in un capannone in corso Lombardia a San Mauro Torinese. Le fiamme sono divampate intorno alle 10.30 di oggi, domenica 4 agosto.

Incendio in un capannone

Incendio in corso Lombardia a San Mauro Torinese nella zona industriale di Pescarito. Le fiamme sono divampate circa mezz’ora fa per cause ancora da accertare in un capannone. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. Una colonna di fumo nero si è alzata ed è visibile anche a chilometri di distanza.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?